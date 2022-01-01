В Кунгурской ледяной пещере отменены крещенские купания На этом настояла прокуратура Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Кунгурской ледяной пещере в этом году крещенские купания в подземных озёрах проводиться не будут. Об этом сообщается на сайте природного объекта. Причины отмены традиционного мероприятия не называются.

В минпророды Прикамья пояснили, что в 2021 году по результатам проверки прокуратуры было установлено, что организуемые в пещере купания ведут к загрязнению подземных вод, изменению теплового и светового режима. Всё это может представлять угрозу для выживаемости обитающего в подземных озёрах пещеры рачка-бокоплава (Крангоникс Хлебникова), занесённого в Красную книгу Пермского края.

Этот рачок — реликт неогенового периода. Известные на сегодняшний день места обитания этих ракообразных ограничены Личердинской, Большой Мечкинской, Бабиногорской, Малой Кунгурской, Кунгурской ледяной и Ординской пещерами, расположенными на территории Кунгурского и Ординского муниципальных районов Пермского края.

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