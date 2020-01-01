Сергей Данилов В Перми отменили массовые крещенские купания Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти решили отказаться от массовых купаний на Крещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт телеканала ВЕТТА со ссылкой на исполняющего обязанности главы Перми Алексея Дёмкина.

По словам градоначальника, купаний в проруби в этом году не будет, так как действуют ограничительные меры, установленные Роспотребнадзором, которые были продлены до 24 января.

Напомним, что Крещение Господне отмечают 19 января. В этот день в России принято окунаться в прорубь для снятия с себя грехов.

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