Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми начинаются показы «золотомасочных» спектаклей На сцене Театра-Театра стартуют показы «Войны и Мира» Римаса Туминаса Поделиться Твитнуть

Наташа - Ксения Трейстер, Андрей Болконский - Юрий Поляк / фото: Александра Торгушникова

С 11 по 14 января 2023 года на сцене Пермского академического Театра-Театра проходят гастроли Театра имени Евгения Вахтангова. Показ легендарного спектакля «Война и мир» (12 +) режиссёра Римаса Туминаса, претендующего в этом сезоне на «Золотую Маску» в восьми номинациях и названного театральными критиками событием года, станет первым событием театрального марафона к 300-летию Перми.

Премьера спектакля «Война и мир» (16+) в Москве состоялась 8 ноября 2021 года — к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова. С даты первого показа постановку успели увидеть более 70 тысяч зрителей по всей России. Пермь стала десятым городом, куда москвичи приехали с «Войной и миром» на гастроли.

События наполеоновских войн, размышления о состоянии общества — это фон для истории, рассказанной в спектакле. На первый план выходят семьи: Ростовы, Болконские, Курагины, Друбецкие… Жизнь человека в момент перелома эпох. Мир эстетичный, хрупкий, театральный — всё это поглощается кометой 1812 года.

В спектакле «Война и мир» нет павильона, нет нагромождения бытовых деталей, артисты не прячутся за декорациями. Когда события четырёх томов романа укладываются в без малого пять часов сценического действия (продолжительность спектакля — 4 часа 45 минут с двумя антрактами) — не может быть никаких лишних деталей. Спектакль требует элегантности и простоты. Как отмечает театральный критик, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитриевская, «красота и вкус — непременные части театральной философии Туминаса, он любуется миром в его монохромном, элегантном виде безупречных цветовых переходов серого в песочный и сепию, в соседстве фисташкового, блёкло-голубого и чуть зеленоватого, в изумительном контрасте чёрного и белого, не смешанных ни с чем другим, в сочетаниях холодного и теплого. Он бесконечно переодевает героев, но вместе с художником по костюмам Марией Даниловой видит мир в приглушённом колорите, как бы покрытым патиной времени».

В «Войне и мире» Театра имени Евгения Вахтангова занят блестящий актёрский состав: народные артисты России Андрей Ильин (граф Илья Андреевич Ростов), Юрий Шлыков (князь Василий Сергеевич Курагин), Евгений Князев (князь Николай Андреевич Болконский) и народные артистки России Ирина Купченко (графиня Наталья Ростова), Людмила Максакова (Марья Игнатьевна Перонская) и Марина Есипенко (Анна Павловна Шерер). На гастролях в Перми Андрея Болконского по очереди сыграют два артиста: 11 и 12 января — заслуженный артист РФ Виктор Добронравов, 13 и 14 января — Юрий Поляк. В «Войне и мире» занят сильнейший состав молодых артистов Театра им. Евгения Вахтангова — Ксения Трейстер (Наташа Ростова), Павел Попов (Пьер Безухов), Лада Чуровская (Вера Ростова), Юрий Цокуров (Николай Ростов), Екатерина Крамзина (Марья Болконская), Мария Бердинских (Лиза, жена князя Андрея) и другие.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в честь 300-летия Перми состоится несколько выдающихся театральных событий: в мае на сцене ДК им. Солдатова пройдут гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко», где среди прочих спектаклей будут показаны «золтомасочный» «Сон в летнюю ночь» (16 +) с участием Ирины Горбачёвой, а также «Чайка» (16 +) с участием Евгения Цыганова; осенью предстоит марафон «Золотая маска» в Перми», где будет показано несколько лучших драматических постановок последних лет из театров разных городов России.

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