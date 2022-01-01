Максим Артамонов В Кизеле 11 января вышли на линию автобусы четырёх маршрутов Два дня в морозы город оставался без транспортного сообщения Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Родыгин

Сегодня, 11 января, в Кизеле вышли на линии автобусы маршрутов №10, 10А, 184 и 185. Не возобновили движение два ранее востребованных у горожан маршрута — №3 и 9.

В администрации Кизеловского городского округа «Новому компаньону» пояснили, что в связи с уменьшением пассажиропотока перевозчик ООО «Ю Транс Строй» ещё раньше провёл оптимизацию маршрутной сети, и автобус № 3/109 (один по двум маршрутам) планировалось запустить только на период дачного сезона, с 1 мая по 1 октября.

«В настоящее время перевозчик рассматривает вопрос организации движения по данному муниципальному маршруту через городскую службу такси. В случае принятия перевозчиком положительного решения и согласования его с администрацией города вся контактная информация будет доведена до пассажиров через социальные сети и СМИ», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, проблемы с транспортом в Кизеле возникли 9 января — с этого числа были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый заключён не был. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.

На следующий день губернатор Пермского края призвал региональное правительство немедленно решить проблему. В этот же день стало известно, что администрация Кизела и автобусный перевозчик ООО «Ю Транс Строй» заключат контракт на пассажирские перевозки до конца февраля.

После сообщений в СМИ о прекращении пассажирских перевозок в Кизеле местная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выявило бездействие администрации в решении вопросов предоставления транспортных услуг населению.

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