Максим Артамонов Движение автобусов в Кизеле возобновится 11 января В начале недели в городе были отменены все автобусные маршруты Поделиться Твитнуть

Автостанция. Фото: паблик "Мой город - Кизел" ВКонтакте

Администрация Кизела и автобусный перевозчик ООО «Ю Транс Строй», который ранее занимался транспортным обслуживанием в муниципалитете, заключат контракт на пассажирские перевозки. «Ю Транс Строй» вернётся к работе 11 января. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Кизела Андрей Родыгин.

Чиновник также призвал всех жителей города не пользоваться услугами физических лиц, «занимающихся нелегальным перевозом пассажиров, которые не соответствуют критериям безопасности». Ранее Родыгин попросил таксистов не спекулировать на проблеме и не завышать цены за перевозки.

Проблемы с транспортом в Кизеле возникли в начала года — 9 января были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый не был заключён. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.

После случившегося жители Кизела раскритиковали чиновников в соцсетях. Глава горадминистрации пообещал решить проблему в ближайшее время.

На следующий день губернатор Пермского края призвал региональное правительство немедленно решить проблему с общественным транспортом в Кизеле. Соответствующие распоряжения были отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт.

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