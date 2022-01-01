Максим Артамонов Краевые власти потребовали немедленно восстановить автобусное сообщение в Кизеле В городе в самые морозы перестали ходить автобусы Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал немедленно решить проблему с общественным транспортом в Кизеле. Об этом чиновник сказал во время аппаратного совещания с правительством и администрацией.

По данным газеты «Коммерсант-Прикамье», соответствующие распоряжения уже отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт.

Кроме того, губернатор раскритиковал власти Кизела и лично мэра Андрея Родыгина за то, что они допустили такую ситуацию.

Тем временем, в связи с ситуацией в Кизеле руководитель регионального отделения ЛДПР в Пермском крае Олег Постников в своём telegram-канале призвал однопартийцев и просто знакомых «объединиться и оказать помощь в доставке пенсионеров, детей до садиков и из садиков, в школу/из школы, в больницу, на тренировки на личном транспорте».

Напомним, в Кизеле с 9 января были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый не был заключён. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.

После случившегося жители Кизела раскритиковали чиновников в соцсетях. Глава горадминистрации пообещал решить проблему в ближайшее время.

Проблема с транспортом возникла и в Кудымкаре. Местная администрация ещё в конце прошлого года утвердила реестр из 30 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Однако конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение пассажирских перевозок был объявлен только по восьми маршрутам. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре — главе Кудымкара объявлено предупреждение.

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