Максим Артамонов В Кудымкаре администрация заключила только 8 контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов из 30 Прокуратура объявила главе города предупреждение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкаре местная администрация ещё в конце прошлого года утвердила реестр из 30 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Однако конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение пассажирских перевозок был объявлен только по восьми маршрутам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, администрация муниципалитета не приняла меры, чтобы заключить оставшиеся контракты, поэтому прокурор Кудымкара объявил главе города предостережение о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре добавили, что ситуация находится на контроле ведомства.

Напомним, в Кизеле с 9 января, когда в Пермской край пришли аномальные морозы, были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй». Однако срок действия контракта с перевозчиком истёк 8 января этого года, а новый не был заключён. Таким образом, в город остался без автобусов.

После этого жители Кизела раскритиковали чиновников в соцсетях. Глава администрации пообещал решить проблему в ближайшее время.

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