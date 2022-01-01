Максим Артамонов Прокуратура внесла представление главе Кизела из-за транспортной проблемы в городе Работа пассажирского транспорта будет полностью восстановлена с 11 января Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края

После сообщений в СМИ о прекращении пассажирских перевозок в Кизеле местная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выявило бездействие администрации в решении вопросов предоставления транспортных услуг населению. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По итогам проверки прокурор Кизела Владимир Зубов внёс главе города Андрею Родыгину представление.

В ведомстве также отметили, что для того, чтобы не допустить социальную напряжённость, состоялось заседание профильной межведомственной рабочей группы. В результате был заключён муниципальный контракт с перевозчиком — работа пассажирского транспорта на территории города будет полностью восстановлена с 11 января.

Напомним, проблемы с транспортом в Кизеле возникли 9 января — были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый не был заключён. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.

На следующий день губернатор Пермского края призвал региональное правительство немедленно решить проблему. В этот же день стало известно, что администрация Кизела и автобусный перевозчик ООО «Ю Транс Строй» заключат контракт на пассажирские перевозки до конца февраля.

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