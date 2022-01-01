Максим Артамонов Пермская прокуратура просит изменить приговор Тимуру Бекмансурову Ранее с аналогичными просьбами в суд обратились осуждённый и его адвокат Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Прокуратура направила в Пермский краевой суд апелляционное представление на приговор в отношении бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова, которому в конце прошлого года было назначено пожизненное заключение за массовое убийство в Пермском университете. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Представление гособвинения было зарегистрировано 9 января. А ранее апелляционные жалобы на приговор подали защитник Бекмансурова и сам осужденный.

С чем именно не согласна прокуратура, не уточняется.

Жалобы будут рассматриваться в вышестоящей инстанции — в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Напомним, 28 декабря прошлого года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Также суд обязал его выплатить более 370 млн руб. потерпевшим, семьям погибших, вузу и владельцам автомобилей, которые были повреждены во время стрельбы.

В ходе суда защита просила назначить ему более мягкое наказание с учётом положительных характеристик, молодого возраста и состояния здоровья (он инвалид).

Как проходило оглашение приговора — читайте в нашем репортаже.

Трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. После нападения шесть человек погибли, 59 следователи признали пострадавшими, а один из получивших огнестрельные ранения до сих пор прикован к постели.

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