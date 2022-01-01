Максим Артамонов Тимур Бекмансуров подал апелляцию на пожизненный приговор Жалоба на решение суда поступила на следующий день после оглашения Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Адвокат бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова Виктор Паньков подал апелляционную жалобу на приговор краевого суда о пожизненном заключении для своего подзащитного. Об этом пишет портал 59.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом обжалование приговора произошло на следующий день после оглашения, то есть 29 декабря.

В конце прошлого года, 28 декабря, Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Также суд обязал его выплатить более 370 млн руб. потерпевшим, семьям погибших, вузу и владельцам автомобилей, которые были повреждены во время стрельбы.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. После нападения шесть человек погибли, 59 следователи признали пострадавшими, а один из получивших огнестрельные ранения до сих пор прикован к постели.

Как проходило оглашение приговора — читайте в нашем репортаже.

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