Елена Синица Краевое МЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях Причина — аномально холодная погода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредил жителей об опасных метеорологических явлениях 10 и 11 января. Причина — аномально холодная погода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. Также требуется строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и не допускать перекала печей, размещения возле них горючих.





Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.





Ранее сообщалось, что первый день недели — 9 января, будет самым холодным днём в Пермском крае за шесть с лишним лет, с 20 декабря 2016 года. Днём в Перми будет не выше -30˚, по краю -29…-33˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.





Ночь на вторник ожидается исключительно морозной на юге края. На метеостанциях в Осе и Чернушке могут быть зафиксированы экстремальные морозы до -40…-42˚.





В краевом минздраве предложили вспомнить о том, чем опасны обморожения, и опубликовали рекомендации, как их избежать.

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