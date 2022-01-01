Елена Синица В минздраве Пермского края рассказали, как избежать обморожения В группе риска дети и пожилые люди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край пришли суровые холода. В краевом минздраве предложили вспомнить о том, чем опасны обморожения, и опубликовали рекомендации, как их избежать.

Как сообщили в ведомстве, обморожение может привести к временному нарушению кровообращения и потере чувствительности. В особо тяжёлых случаях может дойти до гангрены или воспаления органов.





В группе риска дети, люди пожилого возраста и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, вегето-сосудистой дистонией.





Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется по возможности не выходить на улицу. Если же выйти на улицу необходимо, то одевайтесь правильно — придерживайтесь принципа многослойности.





Лучше всего сохраняет тепло свободная одежда, надетая слоями друг на друга. Важно, чтобы нижний слой был не из хлопка, а, например, из полиэстера или полипропилена. Эти материалы хорошо отводят влагу.





Средний слой должен быть из шерсти или флиса, чтобы хорошо сохранять тепло. Обувь обязательно должна быть водонепроницаемой и немного свободной, чтобы лучше сохранять тепло.

Также в ведомстве не рекомендуют увлажняющие кремы для кожи перед выходом на улицу. Кроме этого, не стоит выходить на улицу и сразу после того, как выпили горячий чай или кофе. Рекомендуется подождать 30-40 минут.





Если избежать обморожения всё-таки не удалось, то поражённому участку кожи поможет согревание на протяжении 20-30 минут в воде температуры 36,6 градусов по Цельсию. Отмечается, что горячую воду нельзя использовать.





Также для согревания будут полезны тёплый чай, молоко или бульон. Если кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет, покрывается волдырями, обязательно обратитесь за профессиональной помощью в медучреждение.





Кроме этого, в минздраве рассказали, что категорически нельзя делать. Например, запрещается растирать кожу снегом или массировать её. Помимо этого, не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные и другие приборы, а также открытый огонь.

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