В ночь на 10 января на юге Прикамья ожидается похолодание до -42 градусов Такую температуру могут зафиксировать метеостанции в Осе и Чернушке Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Первый день недели — 9 января, будет самым холодным днём в Пермском крае за шесть с лишним лет, с 20 декабря 2016 года. Днём в Перми будет не выше -30˚, по краю -29…-33˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Ночь на вторник ожидается исключительно морозной на юге края. На метеостанциях в Осе и Чернушке могут быть зафиксированы экстремальные морозы до -40…-42˚. При этом на северо-западе региона наоборот потеплеет до -24…-27˚. На остальной территории будет -30…-35˚, в Перми ожидается чуть ниже -30˚.

Со вторника в крае начнётся постепенное потепление.

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