В первую рабочую неделю января в Прикамье продержится морозная погода Температура воздуха будет медленно расти, но усилится ветер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на неделе с 9 по 15 января ожидается морозная погода. Температура воздуха будет в среднем ниже нормы на 6-10 градусов, при этом холоднее будет на юге региона.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на проект «Метеоролог и я», самым холодным днём недели станет понедельник: температура воздуха сегодня не превысит −26…−31°.

Во вторник морозы незначительно ослабеют, температура воздуха повысится до −21…−26°.

В среду потепление в крае продолжится. В дневные часы воздух прогреется уже до −16…−21°.

В пятницу в большинстве районов Прикамья будет уже −10…−15°, однако ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, в выходные дни синоптическая ситуация существенно не изменится.

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