Максим Артамонов Сеть ресторанов Прикамья Petruccio открылась в Казахстане Первое заведение начало работать в Уральске Поделиться Твитнуть

Владелец Petruccio Александр Нагаев. Фото: официальный аккаунт ресторанов в соцсетях

Пермская сеть ресторанов Petruccio открыла свой первый общепит за пределами России — в казахстанском Уральске. Об этом сообщается в официальном аккаунте бренда в соцсетях.

«Новый 2023 год Petruccio начинается с открытия новых границ! Наша новая точка в Казахстане начала принимать гостей», — сообщается в посте.

При открытии посетителей лично встречал сооснователь и директор компании Александр Нагаев.

Напомним, о том, что сеть Petruccio намерена выйти на международный рынок в партнерстве с казахской ГК «Белес» (специализируется на производстве муки и подсолнечного масла) стало известно в ноябре прошлого года.

В какую сумму обойдётся открытие ресторана в Казахстане, не уточнялось, однако общая сумма вложений составит не больше, чем расходы на запуск пиццерии в Перми.

Также сообщалось, что если проект будет запущен успешно, то в Казахстане откроется ещё несколько заведений.

На сегодняшний день в Перми работают шесть ресторанов сети. В меню заведений — пицца и паста, а также блюда азиатской кухни и бургеры.

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