Елена Синица
Сеть ресторанов Petruccio из Перми планирует открытие в Казахстане
Открытие первого ресторана запланировано на конец ноября — начало декабря
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Пермская сеть ресторанов Petruccio совместно с казахстанским холдингом «Белес» (специализируется на производстве муки и подсолнечного масла) откроют ресторан в Уральске. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сооснователя и директора сети Александра Нагаева.
По его словам, планируется небольшое заведение в отдельном помещении в центре города.
В какую сумму обойдется открытие ресторана в Казахстане, Александр Нагаев не сообщил. Однако он отметил, что общая сумма вложений составит не больше, чем расходы на запуск пиццерии в Перми.
Если проект будет запущен успешно, то в Казахстане откроется еще несколько заведений. Открытие первого ресторана запланировано на конец ноября — начало декабря.
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