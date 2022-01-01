Елена Синица Сеть ресторанов Petruccio из Перми планирует открытие в Казахстане Открытие первого ресторана запланировано на конец ноября — начало декабря Поделиться Твитнуть

Пермская сеть ресторанов Petruccio совместно с казахстанским холдингом «Белес» (специализируется на производстве муки и подсолнечного масла) откроют ресторан в Уральске. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сооснователя и директора сети Александра Нагаева.

По его словам, планируется небольшое заведение в отдельном помещении в центре города.





В какую сумму обойдется открытие ресторана в Казахстане, Александр Нагаев не сообщил. Однако он отметил, что общая сумма вложений составит не больше, чем расходы на запуск пиццерии в Перми.





Если проект будет запущен успешно, то в Казахстане откроется еще несколько заведений. Открытие первого ресторана запланировано на конец ноября — начало декабря.

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