В Пермском крае сотрудники ДПС помогут водителям в мороз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае инспекторов ДПС инструктировали в ближайшие морозные дни оказывать незамедлительную помощь водителям на дороге в случае поломки автомобилей и других непредвиденных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Вместе с тем, сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой перед поездкой убедиться в исправности транспортных средств, а в пути контролировать скоростной режим и избегать опасных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Напомним, с 4 по 9 января в Пермском крае обещаны аномальные морозы. Температура может опуститься до -40 градусов. В МЧС предупреждают о возможном увеличении числа ДТП на дорогах, о растущем риске аварий на системах жизнеобеспечения, росте количества пожаров, о переохлаждении и обморожении людей.





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