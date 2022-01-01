В МЧС призвали родителей в Пермском крае не отпускать детей на улицу Причина - сильные морозы в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с аномально холодной погодой, которая в ближайшие дни может установиться на территории Пермского края, сотрудники МЧС обратились к жителям с предупреждением и рекомендовали соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

В частности, пермяков попросили не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. Если выйти всё же необходимо, то нужно одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждений и обморожений.

Кроме того, при обогреве помещений необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, не перегружать электросети большим количеством электроприборов, не пользоваться самодельными или неисправными обогревателями.

Также следует строго соблюдать правила эксплуатации печей и не допускать их перекала.

Напомним, в Прикамье с 4 по 9 января ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха опустится до -30... -40 градусов.

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