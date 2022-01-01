В Пермский край с 4 января придут аномально сильные морозы Холодная погода простоит до конца новогодних каникул Поделиться Твитнуть

С 4 по 9 января в Пермском крае ожидается аномально холодная погода, мороз, местами сильный мороз.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, понижение температуры начнётся со среды, и уже к 7 января в регионе повсеместно установится температура -30 градусов и ниже, а в отдельных районах столбики термометров могут опуститься за отметку в -40 градусов.

В ведомстве предупредили, что погодные условия опасны для людей и могут привести к получению травм, связанных с переохлаждением и обморожением.

Также ожидается увеличение количества пожаров. Возможны аварии на системах жизнеобеспечения населения (ЖКХ), в том числе на системах энергоснабжения. Не исключены нарушения в работе транспорта, сход снега и льда с крыш.

Ранее об аномально холодной первой декаде января предупреждали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

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