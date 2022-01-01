В январе в Пермском крае ожидаются 38-градусные морозы Месяц будет холоднее климатической нормы на 1-2 градуса Поделиться Твитнуть

В январе 2023 года на Урал ожидается несколько арктических вторжений холодного воздуха, в результате месяц в Пермском крае прогнозируется на 1-2° холоднее климатической нормы. А средняя температура воздуха в Перми может составить -14…-15°. Об этом ТК ВЕТТА сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Последний раз такой январь наблюдался в 2017 году, в последующие пять лет месяц был теплее.

Первый заток холода в регион ожидается 3-4 января. Арктический воздух начнёт поступать с севера Западной Сибири. Морозы к 4 января усилятся на севере края до -25…-28°, на остальной территории будет от -10° на юге до -20° в центральных районах. 5-6 января предсказано усиление морозов. В ночь на 6 января в Перми ожидается -30°, а на севере края -38°. Затем придёт потепление со снегопадами.

Во второй декаде в Пермском крае ожидается стабильный характер погоды с дефицитом осадков и температурой воздуха близкой к норме. При этом на севере будет теплее, чем на юге региона.

В третьей декаде января пока прогнозируется тёплая погода. Температура воздуха может быть на 2-3° выше климатической нормы.

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