Пермский Театр-Театр восстановил утраченные скульптуры на фонарях Теперь светильники также могут вращаться Поделиться Твитнуть

В Перми закончена работа по восстановлению исторического облика скульптур на фонарях, украшающих балкон на фасаде Театр-Театра. Она велась несколько месяцев в мастерской «ЧирКовка». Об этом сообщает официальный telegram-канал юбилея Перми.

На помощь реставраторам в Пермь приезжал один из авторов эскизов московский скульптор Иван Казанский. Кроме того, Театр-Театр в своих социальных сетях обращался к пермякам за помощью: просил прислать старые фотографии бронзовых скульптурных фонарей для их восстановления в первоначальном виде.

Новые скульптуры уже смонтировали на фонари. Кроме того, теперь они снова могут вращаться.

Напомним, светильники с фигурами были сделаны в 1982 году по эскизам скульпторов Москвы Юрия Александрова и Ивана Казанского. Верхняя часть фонарей медленно вращалась и зрители могли видеть метровые скульптуры героев популярных спектаклей. К 2022 году полностью сохранилась лишь одна, изображавшая царя Эдипа.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в Театре-Театра происходит масштабная реконструкция: полностью изменилась малая сцена и её фойе, сейчас реставрируется фасад. Реконструкция большой сцены, зрительного зала и фойе перенесена на 2024 год.

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