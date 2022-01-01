Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр восстановит скульптурные фонари по фотографиям Горожан просят прислать старые фото в помощь реставраторам Поделиться Твитнуть

фото: Ирина Кропочева

Пермский Театр-Театр в своих социальных сетях обратился к пермякам за помощью: нужны старые фотографии бронзовых скульптурных фонарей, украшающих балкон на театральном фасаде. Фотографии нужны, чтобы восстановить фонари в первоначальном виде.

В настоящее время фасад театра ремонтируется: он снова будет облицован мраморной плиткой. Завершение работ планируется уже в ноябре. Театр надеется в это же время восстановить и фонари, которые украшают здание с 1982 года.

Фонари, придуманные московскими скульпторами Юрием Александровым и Иваном Казанским, украшают фигуры героев произведений классической и советской драматургии. Они никогда не реставрировались и сильно разрушены, некоторые фигуры полностью утрачены. От трёх скульптур остались только плакетки — декоративные пластины с указанием драматурга и произведения.

Театр уже провёл огромную работу: найдена и проанализирована архивная документация, и чтобы с максимальной точностью воссоздать каждую метровую скульптуру, осталось уточнить несколько деталей.

Театр обращается к тем, в чьих семейных архивах и альбомах сохранились фотографии театральных фонарей 1980-2000-х годов. Их цифровые копии надо отправить на адрес: pr@teatr-teatr.com или принести в театр оригиналы, которые будут бережно отсканированы и возвращены владельцам. Даже один кадр с нужного ракурса может очень помочь реставраторам.

фото: Ирина Кропочева

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