В Перми сегодня огласят приговор устроившему стрельбу в Пермском университете Тимуру Бекмансурову Судебное заседание начнётся в 11 часов Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде 28 декабря в 11:00 начнётся оглашение приговора бывшему студенту ПГНИУ Тимуру Бекмансурову. Он обвиняется в убийстве, покушении на убийство, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в умышленном повреждении имущества.

Прокуратура требует приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы. При этом первые пять лет Бекмансуров должен отбыть в тюрьме, а затем находиться в исправительной колонии особого режима.

Защита настаивает на более мягком приговоре и просит учесть молодой возраст обвиняемого, положительные характеристики из школы и пр.

Слушания по делу начались 5 сентября 2022 года. В ходе заседаний были допрошены свидетели, пострадавшие, педагоги и студенты. Бекмансуров полностью признал свою вину.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства. Он зашёл на территорию кампуса и начал стрелять по людям с близкого расстояния. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. При задержании сам Бекмансуров получил тяжелые ранения, ему ампутировали ногу.

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