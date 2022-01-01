Максим Артамонов В Перми гособвинитель попросил суд приговорить Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению В слушании дела о массовом убийстве в Пермском университете начались прения Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Государственный обвинитель Максим Филиппов в ходе прений по делу о массовом убийстве в Пермском университете 28 ноября попросил суд приговорить Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. При этом первые пять лет Бекмансуров должен отбыть в тюрьме, а затем отбывать срок в исправительной колонии особого режима, считают в прокуратуре.

Бывшему студенту юрфака ПГНИУ были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также умышленное повреждение имущества.

«По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал на суде прокурор (цитата по РИА Новости).

В прокуратуре считают, что у Бекмансурова наблюдается шизоидное расстройство личности, при этом он может осознать характер и опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает.

Напомним, суд по делу о массовом расстреле в госуниверситете начался в Перми 5 сентября. На скамье подсудимых — бывший студент юрфака Тимур Бекмансуров. Он обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийствах, покушении на убийства, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Бекмансуров полностью признаёт свою вину.

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