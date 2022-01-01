Открытие катка на пермской эспланаде перенесли из-за погоды Катания должны были начаться 25 декабря Поделиться Твитнуть

Открытие катка на эспланаде в рамках фестиваля зимних видов спорта Пермского края переносится в связи с погодными условиями, об этом сегодня сообщили в минспорта региона.

В ведомстве отметили, что на объекте, расположенном у Театра-Театра, залит натуральный лёд, и он не может выдержать плюсовых температур. Сегодня в Перми было зафиксировано +1,5 градуса.

Напомним, открытие главного городского катка планировалось 25 декабря. О новой дате старта работы будет сообщено дополнительно. Оперативно информация будет размещена на портале умный-спорт.рф

Отмечается, для безопасного катания на подготовку объекта потребуется два дня после установления отрицательной температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что на главной ёлке Перми из-за погоды в целях безопасности отключили иллюминацию.

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