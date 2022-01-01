На главной ёлке Перми в целях безопасности отключили иллюминацию
В городе идёт дождь
Иллюминация на главной городской ёлке Перми, установленной на эспланаде, временно выключена в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Причина — погодные условия. В Перми температура поднялась до +1,5 градусов, и вместо снега пошёл дождь.
Вновь огни зажгутся при наступлении минусовых температур.
Напомним, сегодня на набережной Перми открылась Резиденция Деда Мороза.
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