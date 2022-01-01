На главной ёлке Перми в целях безопасности отключили иллюминацию В городе идёт дождь Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Иллюминация на главной городской ёлке Перми, установленной на эспланаде, временно выключена в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина — погодные условия. В Перми температура поднялась до +1,5 градусов, и вместо снега пошёл дождь.

Вновь огни зажгутся при наступлении минусовых температур.

Напомним, сегодня на набережной Перми открылась Резиденция Деда Мороза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.