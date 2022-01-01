На набережной Перми открылась Резиденция Деда Мороза Поделиться Твитнуть

НТВ

В стеклянном павильоне на городской набережной, рядом с большой детской площадкой, в полдень 24 декабря начала работу Резиденция Деда Мороза. Она будет открыта до 8 января ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход — бесплатный.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, «маленькие гости Резиденции получат возможность прочесть Дедушке Морозу стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию в этом удивительном месте на память».

Напомним, с 25 декабря в столице Прикамья на эспланаде у Театра-Театра заработает каток. Он будет открыт для массовых катаний бесплатно в течение зимнего периода. Правда, желающих просят пройти предварительную регистрацию.

Открытие главного ледового городка в 68-м квартале эспланады запланировано на 28 декабря.

А с 30 декабря по 8 января жители краевой столицы смогут посетить пространство центрального амфитеатра на набережной. Там будут работать четыре зоны: арт-объект «Сердце Перми», видео-интерактив «Пермь в лицах», фотозоны «Цветные сны» и «Геометрия сердец».

Как уже сообщалось, в нынешнем году было решено отказаться от новогоднего фейерверка.

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