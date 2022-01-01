Для посещения катка на эспланаде потребуется предварительная запись Открытие катка намечено на 25 декабря Поделиться Твитнуть

Каток возле Пермского Театра-Театра откроется 25 декабря. Дату на заседании краевого правительства сообщила министр спорта Прикамья Татьяна Чеснокова. По её словам, в настоящее время заканчивается работа по обустройству зон для питания, переодевания и проката инвентаря.

Общая площадь катка составит 1800 кв. м, одновременно на льду смогут находиться не более 100 человек. В связи с этим министр отметила, что перед посещением катка горожанам придётся пройти регистрацию на портале «Умный спорт».

Там же в скором времени появится информация о режиме работы. Вход на каток в своих коньках бесплатный.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, если каток на эспланаде будет пользоваться спросом, то заливать его станут каждый год.

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