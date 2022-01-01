В Пермском крае наблюдается самая сильная за 16 лет оттепель Её принёс циклон из субтропиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье наблюдается самая сильная оттепель второй половины декабря с 2006 года. В Перми воздух прогрелся до +1,5˚, в Осе — до +2˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

При этом температура за сутки всего на 0,5˚ ниже суточного рекорда, отмеченного в этот день в 2003 году.

Синоптики рассказали, что тёплый воздух распространяется с юго-запада, а пришёл циклон с субтропических широт Атлантики.

Сейчас аномально тепло во всей Европе, кроме Скандинавии и северо-востока Республики Коми

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