Максим Артамонов Глава Перми о передаче содержания центральных улиц на краевой уровень: «Своевременное и правильное решение» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Глава Перми Алексей Дёмкин, отвечая на вопрос жителей, рассказал, как он относится к передаче полномочий по содержанию дорог на краевой уровень. Прямой эфир проходил на его странице ВКонтакте.

По словам чиновника, решение об уборке центрального планировочного района силами краевых властей — «своевременное и правильное».

«Считаю, что это своевременное и правильное решение, потому что контракты на зимнее содержание улично-дорожной сети были разыграны муниципалитетом почти три года назад, и объём денежных средств, предусмотренных городским бюджетом и контрактами, был в ценах того периода. Сегодня мы видим, как динамично изменились цены, и понимаем, что подрядные организации за тот объём денежных средств не смогут решить эту задачу», — пояснил Дёмкин.

Чиновник также добавил. что это позволит мэрии перераспределить высвободившиеся средства, которые планировались на содержание центра, по всей остальной территории города.

«Тем самым, мы увеличим немного объём денежных средств, которые сможем платить нашим подрядчикам. Центр, безусловно, выиграет, но появляются дополнительные плюсы для жителей нецентральных районов», — сказал глава Перми, не уточнив, когда пермяки смогут оценить результат.

Напомним, краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» заключило контракт с администрацией Ленинского района Перми на уборку центра города. Решение о передаче соответствующих полномочий приняли депутаты ЗС.

Ранее депутаты Пермской городской думы также поддержали передачу полномочий по сносу аварийных домов и ликвидации свалок муниципальному бюджетному учреждению «Полигон».

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