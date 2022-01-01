Максим Артамонов
Краевой подрядчик по уборке центральных улиц Перми выходит на работу в ночь на 21 декабря
Контракт с администрацией Ленинского района уже заключён
Краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» заключила контракт с администрацией Ленинского района Перми на уборку центра города. К работе подрядчик приступит в ночь на 21 декабря. Об этом на заседании Пермской городской думы рассказал замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов, докладывая депутатам о содержании территории города в зимний период.
Он пояснил, что новоиспечённая структура в тестовом режиме выйдет на улицы центрального планировочного района. Дорожная служба будет отрабатывать технологические карты, вывозить снег, нарабатывать патрульную чистку, а с 1 января следующего года она уже начнёт чистить центр Перми от снега самостоятельно.
Схема дорог, которые будет обслуживать новый подрядчик, выглядит так:
Ранее во время прямого эфира на телеканале «Вести 24» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о некачественной уборке улиц Перми после снегопадов. Чиновник посоветовал мэрии «напрячься по уборке снега». Махонин также отметил, что на уборку краевой столицы не хватает ресурсов действующих подрядчиков.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.