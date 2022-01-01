Максим Артамонов Краевой подрядчик по уборке центральных улиц Перми выходит на работу в ночь на 21 декабря Контракт с администрацией Ленинского района уже заключён Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» заключила контракт с администрацией Ленинского района Перми на уборку центра города. К работе подрядчик приступит в ночь на 21 декабря. Об этом на заседании Пермской городской думы рассказал замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов, докладывая депутатам о содержании территории города в зимний период.

Он пояснил, что новоиспечённая структура в тестовом режиме выйдет на улицы центрального планировочного района. Дорожная служба будет отрабатывать технологические карты, вывозить снег, нарабатывать патрульную чистку, а с 1 января следующего года она уже начнёт чистить центр Перми от снега самостоятельно.

Схема дорог, которые будет обслуживать новый подрядчик, выглядит так:

Скриншот презентации доклада

Ранее во время прямого эфира на телеканале «Вести 24» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о некачественной уборке улиц Перми после снегопадов. Чиновник посоветовал мэрии «напрячься по уборке снега». Махонин также отметил, что на уборку краевой столицы не хватает ресурсов действующих подрядчиков.

Отреагировали на снежные завалы и депутаты гордумы. Они предложили , не дожидаясь следующего года, привлечь к уборке улиц нового краевого подрядчика. Глава региона поддержал идею.





Напомним, в конце сентября депутаты краевого парламента приняли закон о перераспределении полномочий по содержанию центральных улиц Перми на уровень региона с 1 января 2023 года. С этой целью было создано новое учреждение.

В перечень дорог, которые будет обслуживать организация, вошло 157 объектов левобережной части Ленинского района, а также части Дзержинского и Свердловского районов.

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