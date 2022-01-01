Максим Артамонов Новая организация по содержанию улиц в центре Перми готова к работе на 70% Она должна начать работу с 1 января 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новая организация, которая должна обслуживать улицы в центре Перми, готова на 70%. Вся техника, которую власти задействуют для содержания улиц в центральном планировочном районе, будет отечественного производства, а дороги будут обрабатываться противогололёдным материалом «Бионорд». Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» глава краевого минтранса Сергей Вешняков.

Он пояснил, что сейчас идёт поставка дополнительной техники и набор людей.

По словам чиновника, в отличие от подрядной организации, у нового учреждения «нет надобности на чём-то сэкономить, чтобы получить доход».

«Если есть государственное задание, по которому на уборку улиц должно выходить определённое количество техники и людей, то оно и выйдет», — сказал Вешняков.

Напомним, 22 сентября депутаты краевого парламента приняли закон о перераспределении полномочий по содержанию центральных улиц Перми на уровень региона с 1 января 2023 года. С этой целью создано новое учреждение. Оно образовано на базе управления автодорог региона.

В перечень соответствующих автомобильных дорог, которые будет обслуживать новая организация, вошло 157 объектов левобережной части Ленинского района, а также части Дзержинского и Свердловского районов.

Это территория, ограниченная улицей Окулова, площадью Гайдара и улицами Екатерининской, Пушкина и Парковой до Северной дамбы. Также сюда входит прямоугольник, ограниченный Комсомольским проспектом, Комсомольской площадью и ул. Сибирской.

Расходы новоиспечённой структуры составят 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.

Проект краевого учреждения раскритиковала депутат ЗС Елена Зырянова. Она обратила внимание, что выделение на уборку центральных улиц города в три раза больше средств, чем на все остальные дороги региона, неприемлемо.

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