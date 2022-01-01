Максим Артамонов МУП «Полигон» переданы полномочия по ликвидации свалок и расселении аварийных домов в Перми

Это решение поддержали депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расселять аварийные дома и ликвидировать свалки в Перми будет муниципальное бюджетное учреждение «Полигон». Проект решения о передаче этих функций бюджетной организации поддержали депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании.

Новоиспечённое предприятие должно заниматься содержанием и ремонтом ливневой канализации, ликвидацией несанкционированных свалок и сносом аварийных многоквартирных домов. Передача полномочий бюджетной организации позволит сократить сметную стоимость работ и уменьшить их сроки, считают чиновники.

На следующий год запланировано строительство четырех муниципальных многоквартирных домов. В очереди на расселение стоят порядка 2,5 тысяч жителей города.

Напомним, на прошлой неделе комитет по местному самоуправлению и регламенту поддержал перераспределение полномочий по содержанию и ремонту ливневой канализации, а также ликвидации несанкционированных свалок и сносу аварийных домов. Ранее с инициативой о передаче МУП «Полигон» ряда полномочий выступил губернатор Пермского края.

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