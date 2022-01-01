Ликвидацией свалок и сносом аварийных домов в Перми займётся МУП «Полигон» В краевом центре планируется перераспределение полномочий в сфере ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту рассмотрен вопрос о перераспределении полномочий по содержанию и ремонту ливневой канализации, ликвидации несанкционированных свалок и сносу аварийных домов. Согласно проекту решения, выполнение этих задач планируется передать МУП «Полигон». Об этом сообщили в пресс-службе думы.

При этом определять перечень работ по содержанию и ремонту ливнёвок будет департамент дорог и благоустройства, а управление жилищных отношений займётся разработкой проектной документации на снос аварийных зданий. Места несанкционированных свалок будут выявлять территориальные органы.

Далее на основании собранной информации специалисты департамента ЖКХ сформируют муниципальные задания для МУП «Полигон».

На комитете было заявлено, что для решения новых задач учреждение приобретает шесть самосвалов, пять бульдозеров, четыре экскаватора и два погрузчика.

Депутат Олег Бурдин поинтересовался, не повлияет ли перераспределение обязанностей на скорость ликвидации свалок. Начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков ответил, что МУП «Полигон» будет через конкурс определять подрядные организации, которые будут заниматься ликвидацией несанкционированных свалок. При этом сроки, в которые необходимо их устранить, останутся прежними.

Члены комитета поддержали проект решения и рекомендовали его к рассмотрению на пленарном заседании думы.

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