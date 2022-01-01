Максим Артамонов В зону СВО отправились три подразделения прикамских резервистов В Тюмени остаются ещё три учебно-воинских группы мобилизованных жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

отправка мобилизованных из Пермского края в зону СВО / фото: тг-канал Александра Моора

В эти выходные, 17 и 18 декабря, в зону спецоперации выехали три подразделения, которые были сформированы из жителей Пермского края. Два батальона находились в учебной части в Тюмени и один полк — в Елани.

О военнослужащих, которые выехали из Тюмени, сообщил в своём telegram-канале глава региона Александр Моор. Он пояснил, что в составе батальона были жители Тюмени и Пермского края.

отправка мобилизованных из Пермского края в зону СВО / фото: тг-канал Александра Моора

Также 18 декабря из учебной части в Елани состоялась отправка первого полка мобилизованных жителей Пермского края в зону СВО. Военнослужащие направились в населённые пункты новых субъектов РФ. Куда именно, не уточняется.

На протяжении двух с половиной месяцев в учебных частях резервисты проходили подготовку.

Напомним, 17 декабря батальон мобилизованных жителей из Пермского края из Тюмени отправился в зону спецоперации. На вокзале их провожал куратор регионального центра помощи семьям участников СВО Константин Строгий.

Сколько человек из региона отправлено в зону спецоперации, чиновники не уточняют, как и места их планируемой дислокации.

отправка мобилизованных из Пермского края в зону СВО / фото: тг-канал Александра Моора

На сегодняшний день в учебном центре в Тюмени продолжается подготовка ещё трёх учебно-воинских групп из мобилизованных жителей Пермского края.

Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. Призывников из Пермского края направляли в учебные центры в Елань (Свердловская обл.), Тоцкое (Оренбургская обл.) и Тюмень. Первые мобилизованные прикамцы из тюменской учебной части были направлены в зону СВО в ноябре.

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