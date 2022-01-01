Архитектурной подсветкой оборудовано 33 здания в центре Перми Всего художественное освещение должно появиться на 87 домах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Архитектурная подсветка оборудована на 33 зданиях центрально-планировочного района Перми. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В настоящее время продолжаются работы на домах по Комсомольскому проспекту, по улицам Ленина, Петропавловской и Луначарского. В мэрии добавили, что всего к 300-летию города архитектурно-художественное освещение появится на 87 домах.

Напомним, летом 2021 года в горадминситрации было издано постановление, которое предусматривало организацию архитектурной подсветки 109 зданий центра Перми на сумму 1,2 млрд руб. В перечень было включено 78 домов на Комсомольском проспекте, 16 зданий на ул. Ленина и 15 на ул. Петропавловской.

Администрация Перми

Ранее сообщалось, что 27 декабря архитектурная подсветка будет включена на Коммунальном мосту.

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