Максим Артамонов Архитектурную подсветку на Коммунальном мосту Перми включат 27 декабря Она будет проецироваться на опоры моста Поделиться Твитнуть

Эскиз из ТГ-канал Алексея Дёмкина

В Перми на Коммунальном мосту через реку Каму 27 декабря будет включена архитектурна подсветка. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Вести 24» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Чиновник отметил, что власти сообщат о подключении подсветки дополнительно.

Сейчас подрядчик установил на опоры моста 152 светильника. Общая протяженность кабельной линии составила более 2 км. На опорах освещения также установлено 48 светодиодных конструкций. Это позволит создавать различные светодинамические сценарии на объекте.

Подсветка планируется запускать через автоматизированную систему управления освещением города и включаться-отключаться вместе с традиционным уличным освещением. Она будет проецироваться на опоры моста и подарочное пространство. Все эти мероприятия выполняются в рамках подготовки к 300-летию Перми.

В конце октября глава Перми в своём telegram-канале писал, что финансирование работ осуществляется за счёт краевого бюджета.

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