Максим Артамонов
Архитектурную подсветку на Коммунальном мосту Перми включат 27 декабря
Она будет проецироваться на опоры моста
В Перми на Коммунальном мосту через реку Каму 27 декабря будет включена архитектурна подсветка. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Вести 24» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Чиновник отметил, что власти сообщат о подключении подсветки дополнительно.
Сейчас подрядчик установил на опоры моста 152 светильника. Общая протяженность кабельной линии составила более 2 км. На опорах освещения также установлено 48 светодиодных конструкций. Это позволит создавать различные светодинамические сценарии на объекте.
Подсветка планируется запускать через автоматизированную систему управления освещением города и включаться-отключаться вместе с традиционным уличным освещением. Она будет проецироваться на опоры моста и подарочное пространство. Все эти мероприятия выполняются в рамках подготовки к 300-летию Перми.
В конце октября глава Перми в своём telegram-канале писал, что финансирование работ осуществляется за счёт краевого бюджета.
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