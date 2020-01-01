Елена Синица На архитектурную подсветку в центре Перми потратят 1,2 млрд руб. Работы будут идти за счёт софинансирования краевого и городского бюджетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

Архитектурная подсветка 109 зданий, расположенных на Комсомольском проспекте, ул. Ленина и ул. Петропавловской, обойдётся в 1,2 млрд руб. Соответствующий приказ подписал мэр города Алексей Дёмкин 31 мая. Такое постановление опубликовала горадминистрация.

Согласно документу работы проведут в период с 2021 по 2023 год за счёт софинансирования краевого и городского бюджетов.





В перечень объектов, где запланирована архитектурная подсветка, вошли 78 домов, расположенных на Комсомольском проспекте. В их числе — бизнес-центры «Бажов» (ул. Монастырская, 12) и «Садко» (Комсомольский проспект, 1), Пермский строительный колледж (Комсомольский пропект, 59).





Кроме этого, для четырёх объектов культурного наследия на Компросе необходимо разработать научно-проектную документацию на устройство архитектурно-художественного освещения.





Также запланирована архитектурная подсветка 16 зданий на ул. Ленина. В частности, подсветка появится у Театра-Театра и краевого Законодательного собрания.





На ул. Петропавловской архитектурная подсветка появится у 15 домов.

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