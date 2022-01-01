За две ночи с улиц Перми вывезено более 43 тысяч кубометров снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За две прошедшие ночи с улиц Перми вывезено более 43 тысяч кубометров снега. При этом за сутки 14-15 декабря подрядчики использовали на улицах города 12 тыс. тонн противогололёдных смесей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городе продолжают ликвидировать последствия снегопадов, прошедших с 9 по 12 декабря, когда выпало 77% от месячной нормы, а высота снежного покрова выросла на четверть метра.

В мэрии отметили: если жители считают, что уборка каких-либо участков ведётся некачественно, они могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».

Напомним, накануне губернатор остался недоволен работой пермской мэрии по контролю ликвидации последствий стихии.

С 21 декабря на обслуживание центрального района города выйдет новый краевой подрядчик.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.