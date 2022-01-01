Елена Синица Арбитражный суд Прикамья снял запрет на застройку бывшего полигона ВКИУ В минприроды не определились, будут ли оспаривать решение Поделиться Твитнуть

По решению Арбитражного суда Пермского края с участков компании «Панорама» по ул. Новогайвинской, 118 сняты обеспечительные меры. Теперь организация сможет продавать земли на месте бывшего полигона ВКИУ под жилую застройку.

В планах застроить площадку малоэтажным жильём. Однако краевое минприроды всё также выступает против этого решения.





«Минприроды сохраняет свою позицию: уникальные леса в Перми — это лёгкие города. Присвоение им статуса ООПТ, наложение ограничения на какое-либо строительство или производство позволят сохранить их для будущих поколений», — говорят в ведомстве, пишет "Коммерсант-Прикамье".





При этом в ведомстве пока не определились, будут ли оспаривать решение арбитражного суда. Отметим, что обратиться с апелляционной жалобой истец может до 24 декабря.





Юрист «Панорамы» Алексей Богданов обратил внимание, что компания вправе продавать свои участки. Если на участке будет установлена ООПТ, то компания будет оспаривать это решение.





Богданов также отметил, что краевая прокуратура на стороне компании.





Напомним, городские власти неоднократно заявляли, что считают жилую застройку бывшего полигона ВКИУ незаконной. Собственники ООО «Панорама» и ООО «КМПроджект-Пермь» неоднократно пытались оспорить в судах правила землепользования и застройки, а также принятие мэрией Перми проектов планировки данной территории. В Пермском краевом суде им удавалось отменить зонирование Р-2 для своих участков. Однако суд отказал в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку.





Ранее компании «КМПроджект-Пермь» было отказано в направлении на публичные слушания проекта смены зонирования, разрешающего жилую застройку части бывшего полигона ВКИУ.

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