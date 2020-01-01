Мария Сыропятова Собственникам участка бывшего полигона ВКИУ отказано в жилой застройке В мэрии Перми считают застройку этой территории незаконной Поделиться Поделиться Твитнуть

Компании «КМПроджект-Пермь» отказано в направлении на публичные слушания проекта смены зонирования, разрешающего жилую застройку части бывшего полигона ВКИУ (ул. Новогайвинская, 118). Решение принято 21 января на заседании городской комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.

Сейчас на данном земельном участке установлено зонирование рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) по правилам землепользования и застройки, а по генплану Перми — СТН-И. «КМПроджект-Пермь» предлагала изменить зонирование на Ж-4.

Начальник департамента земельных отношений мэрии Перми Елена Гонцова отметила, что освоение данной территории застройщиками приведёт к комплексу нерешаемых проблем.

«Предполагается создать новый микрорайон, который не будет обеспечен транспортными связями, и с пожарной безопасностью там будут проблемы, — сказала Гонцова. — При этом отсутствуют правовые инструменты по созданию там социальной инфраструктуры».

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова обратила внимание коллег на то, что правовые механизмы есть, но инициаторы смены зонирования на участках по ул. Новогайвинской, 118 ими не пользуются.

Замначальника управления по охране окружающей среды краевого минприроды Ольга Дворянских отметила, что фактически на этой территории находится лес.

«В отсутствие каких-либо обоснований мы не видим ничего, что обосновывало бы необходимость сноса, — сказала Дворянских. — Оценка влияния на окружающую среду в материалах, представленных заявителем, является обязательной».

Городские власти неоднократно заявляли, что считают жилую застройку бывшего полигона ВКИУ незаконной. Собственники ООО «Панорама» и ООО «КМПроджект-Пермь» неоднократно пытались оспорить в судах правила землепользования и застройки, а также принятие мэрией Перми проектов планировки данной территории. В Пермском краевом суде им удавалось отменить зонирование Р-2 для своих участков. Однако суд отказал в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку.

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