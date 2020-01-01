В мэрии считают жилую застройку бывшего полигона ВКИУ незаконной Свою позицию администрация готова отстаивать в судах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми прокомментировали постановление Пермского краевого суда от 22 июня 2021 года, признающего недействующим решение Пермской городской думы об установлении в Генплане Перми зоны рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р) в отношении бывшего полигона ВКИУ (ул.Новогайвинская, 118).

В мэрии по-прежнему считают, что жилищное строительство на данном участке в Мотовилихинском районе, незаконно.

«Правовой режим земельных участков, как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, определяется градостроительным регламентом территориальной зоны, который утверждается в составе правил землепользования и застройки муниципального образования», - отмечают в администрации города, ссылаясь на ч. 1 ст. 36 и п.3 ч.2 ст. 20 Гражданского кодекса России.

В администрации города также заявили, что после получения мотивировочной части решения суда, рассмотрят вопрос об обжаловании постановления.

Напомним, в марте 2021 года две компании, аффилированные к предпринимателю Александру Флегинскому ООО «Панорама», ООО «КМПроджект-Пермь» потребовали отменить решение Пермской городской думы о внесении изменений в Генплан Перми об установлении зоны ТСП-Р в отношении бывшего полигона ВКИУ. Ранее в отношении этой территории по Генплану Перми была установлена зона СТН-И (зона малоэтажной застройки). В 2014 году это зонирование было установлено по Генплану на основании обращения бывшего совладельца «Кама-банка» Дмитрия Левитина и ООО «Панорама».

В 2014 году, на основании обращения Левитина и ООО «Панорама» в отношении территории по адресу ул. Новогайвинская, 118 решением Пермской городской думы от 28.01.2014 № 3 «О внесении изменений в решение Пермской городской думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана Перми» были внесены изменения, указанная территория отнесена к функциональной зоне малоэтажной застройки (СТН-И).

При этом правила землепользования и застройки Перми никогда не предусматривали строительство жилых домов на территории бывшего полигона ВКИУ.

Собственники ООО «Панорама» и ООО «КМПроджект-Пермь» пытались неоднократно оспорить в судах правила землепользования и застройки, а также принятие мэрией Перми проектов планировки данной территории. В Пермском краевом суде им удалось отменить зонирование Р-2 для своих участков. Однако суд отказал в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку (в одном случае речь идёт о зоне Ж-3, в другом — Ж-5).

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