Максим Артамонов В Перми возобновляется производство велосипедов «Кама» Производитель обещает сделать их не дороже 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В январе на пермском заводе «Форвард» начнётся серийное производство велосипедов «Кама», которые в советское время выпускались в Перми. В открытую продажу эти велосипеды поступят в марте-апреле 2023 года. Их можно будет купить в магазинах компании более чем в 400 городах России, а также стран СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, цена одного велосипеда будет в пределах 10 тыс. руб.

«В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно, но мы делаем всё возможное, чтобы стоимость не превысила 10 тыс. руб.», — пояснили на заводе.

Напомним, в начале апреля этого года краевые власти сообщили, что в Перми до 2023 года будет возрождён бренд велосипедов «Кама». По словам коммерческого директора компании «Форвард» Алексея Бояршинова, новая версия легендарного велосипеда будет значительно улучшена. На сегодня компания производит до 3 тыс. велосипедов в день. За прошедшие пять лет было произведено более 3 млн велосипедов. Кроме этого, предприятие может принять участие в реализации проекта городского велопроката.

В конце октября стало известно, что «Форвард» начнёт выпуск велосипедов «Кама» в начале 2023 года. За год планируется сделать более 3 тыс. экземпляров. Первая партия ожидается в первом квартале, а вторая — ближе к лету. При этом сколько будет стоить один такой велосипед, не уточнялось.

Планируется, что также будет производиться лимитированная серия велосипедов к 300-летию Перми.

Советский массовый двухколёсный складной велосипед «Кама» впервые появился на рынке в середине 1970-х годов.

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