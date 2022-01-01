Елена Синица Пермские велосипеды «Кама» могут вернуться на рынок В планах возродить бренд до 2023 года Поделиться Твитнуть

Бренд велосипедов «Кама» производители из пермской компании «Форвард» могут возродить до 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам коммерческого директора компании «Форвард» Алексея Бояршинова, новая версия легендарного велосипеда будет значительно улучшена.

«Часть компонентов «Камы» будет использована, но это будет, в любом случае, современный, технологичный велосипед, причём в нишевом ценовом сегменте», — сказал он.

Сейчас компания производит до 3 тыс. велосипедов в день. За прошедшие пять лет было произведено более 3 млн велосипедов.

Кроме этого, предприятие может принять участие в реализации проекта городского велопроката.

Советский массовый двухколёсный складной велосипед «Кама» впервые появился на рынке в середине 1970-х годов.

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