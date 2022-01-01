Максим Артамонов В Перми компания «Форвард» начнёт выпуск велосипедов «Кама» в первом квартале 2023 года За год планируется сделать более 3 тыс. экземпляров Поделиться Твитнуть

В Перми на предприятии «Форвард» начался выпуск запчастей к велосипеду «Кама». Например, уже готовы рамы и «вилки». Импортные комплектующие начнут поступать на завод с января, а в первом квартале следующего года в Перми будут вновь выпускать велосипеды советского бренда. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на коммерческого директора «Форварда» Алексея Бояршинова.

Планируется, что обновлённая «Кама» будет со стальной рамой и колёсами 20 дюймов. Непосредственно в Перми будет производиться стальная рама, вилки и алюминиевые ободы колес. Часть деталей планируется закупать в Китае. По задумке производителей, рама велосипеда шире и прочней, а светоотражатели заменят на LED-фары.

В 2023 году компания планирует выпустить около 3 тыс. велосипедов. Первая партия ожидается в первом квартале, а вторая — ближе к лету. Сколько изделие будет стоить, пока не сообщается.

Рынками сбыта велосипедов станут российские города и Белоруссия.

Напомним, в начале апреля этого года краевые власти сообщили, что в Перми до 2023 года будет возрождён бренд велосипедов «Кама». По словам коммерческого директора компании «Форвард» Алексея Бояршинова, новая версия легендарного велосипеда будет значительно улучшена. На сегодня компания производит до 3 тыс. велосипедов в день. За прошедшие пять лет было произведено более 3 млн велосипедов. Кроме этого, предприятие может принять участие в реализации проекта городского велопроката.

Советский массовый двухколёсный складной велосипед «Кама» впервые появился на рынке в середине 1970-х годов.

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