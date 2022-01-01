Мощные снегопады в Перми могут завершиться вечером 12 декабря В понедельник высота снежного покрова в краевом центре вырастет ещё на 11 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики актуализировали прогноз по продолжительности снегопадов в краевом центре. Согласно новым прогнозам ГИС-Центра ПГНИУ, осадки в Перми могут прекратиться на сутки раньше, чем ожидалось, то есть вечером 12 декабря. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным специалистов, сегодня в Перми ещё выпадет 10-11 мм осадков (это 10-11 см снега), к северу от краевого центра снежный покров может вырасти на 20 см.

Наиболее сложная обстановка на дорогах Перми сложится днём и вечером в понедельник.

Перед началом рабочей недели госавтоинспекция Пермского края, а также мэр Перми Алексей Дёмкин призвали водителей пользоваться общественным транспортом вместо личного и рекомендовали по возможности отказаться от дальних поездок.

По прогнозам метеорологов 13 декабря в Перми ожидается солнечная и умеренно морозная погода, температура воздуха понизится до -10 градусов, а осадки прекратятся. Ранее синоптики обещали на вторник ледяной дождь, который мог бы стать причиной сильного гололёда.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.