Елена Синица В ГИБДД Прикамья порекомендовали отказаться от дальних поездок Также в ведомстве призывают водителей пересесть на общественный транспорт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей пользоваться общественным транспортом вместо личного. Также в ведомстве рекомендуют по возможности следует отказаться от дальних поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД

Кроме этого, водителям напомнили о необходимости иметь в автомобиле аварийный комплект: лопату, фонарик, зарядное устройство для телефона, щетку для очистки стекол, теплые вещи.

На обледененных участках дорог стоит двигаться на пониженной скорости, увеличив дистанцию и боковой интервал до других машин.





Ранее сообщалось, что в субботу, 10 декабря, в Перми на ул. Мира сошёл с рельсов трамвай № 11. Происшествие случилось около 19:00.

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