Елена Синица
Из-за снегопада в Перми с рельсов сошёл трамвай № 11
Никто из пассажиров не пострадал
Поделиться
Твитнуть
В субботу, 10 декабря, в Перми на ул. Мира сошёл с рельсов трамвай № 11. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Происшествие случилось около 19:00, движение трамваев возобновилось в 21:39. Как рассказали perm.aif.ru в городском дептрансе, на место происшествия выезжала аварийная бригада, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Перми из-за сильного снегопада городские службы переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до вторника. За это время в городе может выпасть месячная норма осадков.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть