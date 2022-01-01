Елена Синица Из-за снегопада в Перми с рельсов сошёл трамвай № 11 Никто из пассажиров не пострадал Поделиться Твитнуть

фото: группа "Мой город - Пермь" во "Вконтакте"

В субботу, 10 декабря, в Перми на ул. Мира сошёл с рельсов трамвай № 11. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось около 19:00, движение трамваев возобновилось в 21:39. Как рассказали perm.aif.ru в городском дептрансе, на место происшествия выезжала аварийная бригада, никто из пассажиров не пострадал.





Ранее сообщалось, что в Перми из-за сильного снегопада городские службы переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до вторника. За это время в городе может выпасть месячная норма осадков.

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