Елена Синица Пермякам предложили пересесть с личного на общественный транспорт из-за снегопада Городские службы переведены на усиленный режим работы Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В Перми из-за сильного снегопада городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

«В Перми давно не было таких снегопадов. Синоптики уже окрестили его «главным метеособытием года». Благоустроители переведены на усиленный режим работы, выходных нет ни у кого», — написал Дёмкин.





Он также добавил, что, по прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до вторника. За это время в городе может выпасть месячная норма осадков.





Кроме этого, Дёмкин рекомендовал по возможности пользоваться общественным транспортом вместо личного. Также предложено отказаться от дальних поездок.

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