Елена Синица
Пермякам предложили пересесть с личного на общественный транспорт из-за снегопада
Городские службы переведены на усиленный режим работы
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В Перми из-за сильного снегопада городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.
«В Перми давно не было таких снегопадов. Синоптики уже окрестили его «главным метеособытием года». Благоустроители переведены на усиленный режим работы, выходных нет ни у кого», — написал Дёмкин.
Он также добавил, что, по прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до вторника. За это время в городе может выпасть месячная норма осадков.
Кроме этого, Дёмкин рекомендовал по возможности пользоваться общественным транспортом вместо личного. Также предложено отказаться от дальних поездок.
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