Елена Синица В Перми оштрафовали подрядчика за некачественную уборку снега и наледи Размер штрафа составил 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Мотовилихинского района оштрафовала на 1 млн руб. подрядчика за некачественную уборку снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, на ул. Хрустальной несвоевременно вывозился снег, что привело к заужению проезжей части. Также жители жаловались на недостаточную посыпку противоголёдным материалом на перекрестке улиц Грачёва и Анри Барбюса. Претензии в части уборки были и к пешеходной зоне в районе дома № 46 по ул. КИМ.





По словам представителя подрядной организации ООО «ДСТ-СТРОЙ», в кратчайшие сроки все замечания будут устранены.





Ранее сообщалось, что глава Перми Алексей Дёмкин отменил выходные для своего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов. Причина — надвигающиеся на Пермь сильные снегопады.





Напомним, по прогнозам синоптиков мощные снегопады обрушатся в ближайшие дни на центральные районы Прикамья, в том числе на Пермь. За 12 часов может выпасть 6-8 мм осадков, на дорогах может образоваться снежный накат.

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